العراق وقوات التحالف يبحثان تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا، الفريق أول كريستوفر ج. كافولي، والوفد المرافق له، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني ماريا اينوتشي".وشهد اللقاء، "استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وبحث استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، وتوسيع العمل في مجال تدريب الشرطة الاتحادية، فضلا عن بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على المنطقة والعالم".وأكد الأعرجي للوفد الضيف، أن "استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ألقى بظلاله على الأزمات في العديد من الدول، مجددا التأكيد على أهمية اللجوء إلى الحوار والمفاوضات لحل الأزمات الدولية".وأشار، إلى أن "العراق يسعى للاستفادة من خبرات حلف الناتو، من أجل تطوير قدرات قواته الأمنية، لافتا إلى أن خطر داعش الإرهابي مازال مستمرا ويهدد المجتمع الدولي والسلم العالمي، مشددا على أهمية التعاون مع بعثة الناتو في المجال الاستخباري، والأمن السيبراني، بما ينمّي ويطور القدرات العراقية في هذا المجال".من جانبه، أعرب القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا، عن "تطلع حلف شمال الأطلسي للعمل مع الأجهزة الأمنية العراقية، في مجال التدريب والاستشارة وتطوير القدرات، لاسيما تدريب الكوادر العراقية في مجال الأمن السيبراني، موجهاً الدعوة إلى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، لزيارة مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، من أجل تعزيز التعاون المشترك".