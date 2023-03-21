أردوغان يوجه بزيادة إطلاقات مياه نهر دجلة نحو العراق

وقال أردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، "اشكر الشعب العراقي وحكومته على وقوفهم معنا خلال كارثة الزلزال المدمر"، معتبراً زيارة السوداني إلى أنقرة "دليل على صداقة حكومة العراق وشعبه مع تركيا".وأشار إلى "الاتفاق على تحقيق المصالح المشتركة"، مؤكداً "التطلع لزيادة التعاون التجاري مع العراق"، مردفاً: "تركيا هي المدافع الأكبر عن العراق".وناقش أردوغان مع السوداني "جهود مكافحة الإرهاب"، فيما جرى الاتفاق "على الشروع بطريق سكك حديد مع العراق يبدأ من البصرة لحدود تركيا".وأضاف الرئيس التركي "ندرك النقص العاجل بالمياه الذي يواجه العراق، ووجهنا بزيادة إطلاقات مياه نهر دجلة نحو البلاد".