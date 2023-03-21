السوداني من أنقرة: هناك عوامل مشتركة مع تركيا

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، وجود عوامل مشتركة مع تركيا، فيما أشار الى أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء عليها.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي في أنقرة، "نشكر تركيا على تجاوبها بشأن المياه واطلاقات المياه".



وأضاف أن "هناك عوامل مشتركة مع تركيا"، مشيراً الى أنه وافق "على منح صلاحية للسفير العراقي في أنقرة بمنح تأشيرة مباشرة لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك". ووصل السوداني اليوم الثلاثاء، الى تركيا في زيارة رسمية على رأس وفد رسمي.

