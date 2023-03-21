الإعلان المشترك لاجتماعات مجلس التعاون العراقي الأوروبي

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن الإعلان المُشترك للإتحاد الأوروبي والعراق لإجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التعاون العراقي- الأوروبي المنعقدة في بروكسل حول التنمية المستدامة والتحول الأخضر والحوكمة والترابط الإقليميّ والتمويل المستدام.







وأضاف البيان "عملاً بما جاءت به إتفاقيَّة الشراكة والتعاون، يقرّ كل من العراق والإتحاد الأوروبيّ بالأهميَّة البالغة للتنميَّة الإجتماعيَّة المُستدامة وضرورة أنَّ تسير جنباً إلى جنب مع التنميَّة الإقتصاديَّة". وقالت الوزارة في بيان، إنه "في إطار تنفيذ إتفاقيَّة الشراكة والتعاون المُوقعة بين العراق والإتحاد الأوروبيّ في عام 2012، يعمل الجانبان على تعزيز وتعميق أطر التعاون بينهما بغية الدفع بعجلة الإصلاحات الإقتصاديَّة والتحول الأخضر المستدام".وأضاف البيان "عملاً بما جاءت به إتفاقيَّة الشراكة والتعاون، يقرّ كل من العراق والإتحاد الأوروبيّ بالأهميَّة البالغة للتنميَّة الإجتماعيَّة المُستدامة وضرورة أنَّ تسير جنباً إلى جنب مع التنميَّة الإقتصاديَّة".

وأكد الجانبان على "ضرورة تعزيز وتوطيد التعاون بينهما في المجالات المُختلِفة ذات الاهتمام المُشترَك، انطلاقاً من أسس احترام السيادة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون والحكم الرشيد ومراعاة الظروف البيئيَّة والمنفعة المتبادلة، كما يدرك الجانبان حاجة العراق إلى دعم الإتحاد الأوروبيّ ليواصل جُهُوده في إجراء الإصلاحات السياسيَّة وإعادة التأهيل الإقتصاديّ".



ويقر العراق والإتحاد الأوروبيّ بحسب البيان "بالحاجة إلى معالجة ظاهرة التغيّر المناخيّ على الصعيد العالميّ وبما يتماشى مع التزاماتهما الدوليَّة وإتفاقيَّة باريس للمناخ، على وجه الخصوص وعليه فإن الجانبان مصممان على العمل لتحقيق أهداف التنميَّة المستدامة كجزء من تلك الجُهُود وإحراز تقدم في إزالة الانبعاثات الكربونيَّة في مجالات الطاقة والنقل".

ويعتبر الجانبان أنَّ "التعاون الوثيق لتعزيز التواصل الإقليميّ من خلال الشبكات الرقميَّة وشبكات الطاقة والنقل لتشجيع الإستقرار والسلام المستدام في الشرق الأوسط أمراً حيوياً. ويتضمن ذلك التعاون تحشيد مصادر التمويل المستدام بغية تحقيق هذه الأهداف لتلبية احتياجات الاستثمار الكبيرة في العراق والمنطقة، لاسيما من خلال التعاون المحتمل بين العراق ومؤسسات التنميَّة والتمويل التجاريّ الأوروبيّ وتتماشى هذه الجُهُود بالتوازيّ مع مبادرتيّ الإتحاد الأوروبيّ للصفقة الخضراء والبوابة العالميَّة".