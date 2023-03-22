رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته لتركيا

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "عاد إلى أرض الوطن، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية، التي رافقه فيها وفد حكومي رفيع".يذكر أن السوداني عقد مباحثات موسّعة مع المسؤولين الأتراك في العاصمة أنقرة، التي وصلها صباح أمس الثلاثاء، خاصة في ما يتعلق بملف المياه والأمن ومشروع "القناة الجافة".وجرى الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على زيادة الاطلاقات المائية لمجرى نهر دجلة إلى الضعفين ولمدّة شهر، بالإضافة إلى الاتفاق على الربط السككي المزدوج بين العراق وتركيا عبر "مشروع طريق التنمية" أو "القناة الجافة".