العراق نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيَّة

وقالت وزارة الخارجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إنتخب السفير نزار الخير الله مندوب جُمْهُوريَّة العراق الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائيَّة لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذيّ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيَّة عن المجموعة الآسيويَّة للمدة (٢٠٢٣-٢٠٢٤)، وذلك خلال الدورة (١٠٢) لإجتماعات المجلس التنفيذيّ للمنظمة، والتي عُقدت في لاهاي للمدة 14-2023/3/17".واضافت: "جاء ذلك بعد الجُهُود الحثيثة التي بذلتها سفارة جُمْهُوريَّة العراق في لاهاي داخل المجموعة الآسيويَّة والمجلس التنفيذيّ للمنظمة، وحرصًا من السفارة على إستمرار التواجد المميز للعراق في المُنظمات والمحافل الدوليَّة".