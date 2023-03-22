الحلبوسي يبحث مع المفوضية متطلبات انتخابات مجالس المحافظات

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل رئيسَ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان، ورئيسَ الإدارة الانتخابية عباس فرحان الفتلاوي".وجرى، خلال اللقاء، التباحث "حول قانون الانتخابات، واستعدادات المفوضية العليا لانتخابات مجالس المحافظات والمقرر إجراؤها في نهاية العام الحالي، وأهم المتطلبات التي يجب توافرها لدعم المفوضية في مهامها الانتخابية".وأكد الحلبوسي، أن "مجلس النواب يقدِّم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات".