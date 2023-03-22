رشيد: أزمة المياه تمثل خطراً يهدد العالم

اعتبر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، أن أزمة المياه تمثل خطراً يهدد العالم، مشيراً إلى أن العراق من الدول التي تتأثر بشكل كبير.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية التقى اليوم الأربعاء، رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار والوفد المرافق لها، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير البيئة نزار ئاميدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المُنعقد في نيويورك".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث العلاقات القائمة بين البلدين، وتم التأكيد على تعزيز أواصر العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

وأكد رئيس الجمهورية أن "أزمة المياه تمثل خطرا يهدد العالم"، مشيراً إلى أن "العراق من الدول التي تتأثر بشكل كبير نتيجة تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات"، مشدداً على "ضرورة العمل والتنسيق الدولي والإقليمي الثنائي والمتعدد الأطراف لإيجاد حلول للازمة المائية العالمية".

وأشار رشيد إلى أن "الحكومة العراقية تعمل بجد من أجل إيجاد حلول لأزمة المياه والتغير المناخي وتداعياته الخطيرة على السكان، والعمل المشترك مع دول الجوار والمنطقة والمجتمع الدولي لإيجاد تفاهمات مشتركة والاستفادة من الخبرات الدولية المُتخصصة في مجال العمل المناخي".

من جانبها، أكدت رئيسة سلوفينيا، "تطلّع بلادها لتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات"، مشيرة إلى "تطابق وجهة نظرها مع طروحات الرئيس في الحاجة إلى التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول لأزمة المياه ومواجهة التغير المناخي".