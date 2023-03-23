السومرية تنشر جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت

وتضمن الجدول "التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018".كما تضمن التصويت على "قناعة مجلس النواب من عدمها على أجوبة مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي".أدناه الجدول: