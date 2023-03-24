العراق والهند يبحثان إبرام مذكرات تفاهم وتنسيق بين مؤسسات البلدين

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أن الاجتماع بحث "علاقات الصداقة والمصالح الإستراتيجية بين العراق والهند، وسبل تطويرها على كافة الصعد".وأبدى الجانب الهندي، وفق البيان، "استعداده لدعم العراق في كافة المجالات، وإبرام مذكرات تفاهم وتنسيق بين المؤسسات العراقية والهندية، على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، فضلاً عن مجالي الطاقة والصحة، مشيراً إلى أن العراق بلد محب للسلام ويتطلع للتقدم، ومن المهم عقد شراكات إستراتيجية بين البلدين".وشهد الاجتماع، "تبادل رؤية البلدين في بناء علاقة إستراتيجية تخدم المصالح المشتركة، كما أعلن الجانب الهندي عن استعداده لتولي الصناعات الهندية شراكات مع نظيراتها العراقية في مجالات التدريب والبناء المؤسسي والتطوير ، وإمكانية فتح خطوط مشتركة مع العراق في مجال الصناعات المختلفة".