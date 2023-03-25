مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

قرر مجلس النواب تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة.



وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن "مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى يوم الاحد ٢٦-٣ الساعة الواحدة صباحاً".

وصوت مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، على 16 مادة من تعديل قانون الانتخابات، قبل أن يرفع جلسته الى السبت.