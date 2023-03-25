البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الى مساء الاحد

قرر مجلس النواب، تأجيل انعقاد جلسته الى مساء اليوم الاحد.



وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن "مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى الساعة الثامنة والنصف من مساء هذا اليوم".

وصوت مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، على 16 مادة من تعديل قانون الانتخابات، قبل أن يرفع جلسته الى السبت.