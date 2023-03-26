رئاسة كردستان تحدد موعد اجراء انتخابات برلمان الإقليم



السومرية نيوز – سياسية



حددت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الاحد، موعد اجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وذكرت الرئاسة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم تحديد يوم 18 من تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم".

