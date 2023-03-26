البرلمان يعقد جلسة له بحضور 189 نائباً

عقد مجلس النواب، مساء الاحد، جلسة له بحضور 189 نائباً.

وقال المجلس في بيان، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٦) بحضور ١٨٩ نائبا".

وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة له بحضور 189 نائباً، وقرر استئناف التصويت على تعديل قانون الانتخابات.