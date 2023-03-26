مجلس النواب يستأنف التصويت على تعديل قانون الانتخابات

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يستأنف التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨".وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة له بحضور 189 نائباً، وقرر استئناف التصويت على تعديل قانون الانتخابات.