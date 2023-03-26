بالفيديو.. محاولة اخراج نواب مستقلين من داخل قاعة البرلمان

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو لمحاولة اخراج نواب مستقلين اعترضوا على تعديل قانون الانتخابات، من داخل قاعة البرلمان.

وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة له بحضور 189 نائباً، وقرر استئناف التصويت على تعديل قانون الانتخابات.

