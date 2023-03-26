نائب: الحلبوسي يهدد بانهاء عضويتنا لاعتراضنا على قانون الانتخابات

كشف النائب عامر عبد الجبار، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هدد بانهاء عضوية نواب من البرلمان.

وقال عبد الجبار خلال الجلسة، إن "الحلبوسي يهدد بانهاء عضويتنا من البرلمان لاعتراضنا على قانون الانتخابات".

وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة له بحضور 189 نائباً، وقرر استئناف التصويت على تعديل قانون الانتخابات.