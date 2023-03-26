النزاهة تدعو وزير الداخلية السابق لتقديم الأدلة على "شبهات الفساد"

دعت هيئة النزاهة، وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي لتقديم الأدلة على شبهات الفساد التي صرح بها لبرنامج تلفزيوني.



وقالت النزاهة في بيان، إنها "تولي العناية الفائقة لما ينشر في وسائل الإعلام من مزاعم فساد وتعدها بلاغات وإخبارات، ومن ذلك حديث وزير الداخلية السابق (عثمان الغانمي) الذي ظهر على شاشة قناة التغيير في برنامج (باسم الشعب) حول مواضع الفساد في الحكومة السابقة".

وأضافت أن "هيئة النزاهة الاتحادية تدعو وزير الداخلية السابق وبكل احترام إلى الحضور أمام المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة؛ من أجل سماع أقواله بصفة مخبراً رسمياً، والحصول منه على الأدلة التي بحوزته".

ولفتت النزاهة إلى أنه "في حالة تعذر حضوره فإن المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة والفريق التحقيقي مستعد للحضور إلى داره لهذا الغرض"، مبدية "شكرها لتعاونه في مجال مكافحة الفساد خدمة لعراقنا العظيم".