الكتلة التركمانية: حسم ملف كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات

وقال المكتب الاعلامي للنائب ارشد الصالحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "التصويت على المادة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات تمت بالتوافق بين القيادات التركمانية والعربية والكردية".واضاف: "تفاهمنا من أجل كركوك، وتحملنا المسؤولية الوطنية، أجرينا التعديل الخاص بالمادة الخاصة بالمحافظة، بتفاهم وتعاون تام".ودعا الصالحي: "اهالي كركوك الى تحديث سجلاتهم الانتخابية والاستعداد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة".