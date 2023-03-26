نائب يطالب بتخصيص مقعد للايزديين في دهوك

وقال النائب بحسب وثيقة موجهة الى رئيس مجلس النواب ونائبيه اطلعت السومرية نيوز عليها: "نطالب بتخصيص مقعد للايزيديين في دهوك تطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية (13) لسنة 2020 بزيادة مقعد واحد للايزيديين يضاف الى مقاعد محافظة دهوك".وارفق النائب بحسب الوثيقة تواقيع (101) نائب يؤيدون طلب اضافة المقعد الى محافظة دهوك.