البرلمان يصوت على مادة تخص "التصويت الخاص"

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم التصويت على المادة الخاصة بالتصويت الخاص لمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية والبيشمركة ايضاً قبل 48 مع سحب البطاقات منهم بعد الاقتراع بصوتهم".وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة له بحضور 189 نائباً، وقرر استئناف التصويت على تعديل قانون الانتخابات.