مجلس النواب يُصوت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات

صوت مجلس النواب، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.



وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُصوت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨، ويرفع جلسته".

وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة له بحضور 189 نائباً، وقرر استئناف التصويت على تعديل قانون الانتخابات.