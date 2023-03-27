السامرائي يبحث مع السفير الصربي التعاون في المجالين الاقتصادي والسياسي

وذكر المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير "إستقبل السفير الصربي لدى العراق اوروش بالوف".وشدد السامرائي، بحسب البيان، على "ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع صربيا"، مشيرا إلى "اهمية فتح التعاون المشترك معهم بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة في المجالات كافة مع صربيا".