السوداني يؤكد أهمية قانون الضمان الصحي وحرص الحكومة على تنفيذه

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني تابع آليات التسجيل على الاستمارة الخاصة بالضمان الصحي التي أطلقتها وزارة الصحة، وسجل في الاستمارة الإلكترونية، ونُظمت هوية الضمان الصحي لسيادته ولعدد من السادة الوزراء، في خطوة لتحفيز المواطنين كافة على التسجيل في استمارة الضمان الصحي الإلكترونية".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية قانون الضمان الصحي وحرص الحكومة على تنفيذه مع مطلع العام الجاري، وهو يندرج ضمن إصلاحات الحكومة في القطاع الصحي".وحثّ السوداني، "جميع المواطنين على الإسراع بالتسجيل على الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، الخاصة بتنفيذ قانون الضمان الصحي، الذي يهدف إلى دعم المواطن في الحصول على الخدمات والرعاية الصحية في المؤسسات الطبية الحكومية، بأجنحتها العامة والخاصة وبأسعار مدعومة من قبل الدولة".