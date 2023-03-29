المحكمة الاتحادية تصدر حكما بعودة النائب يوسف الكلابي إلى البرلمان

السومرية نيوز - سياسة



أصدرت المحكمة الإتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكماً بعودة النائب يوسف الكلابي لشغل مقعد في مجلس النواب



وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن الكلابي سيعود إلى البرلمان بدلا من البرلمانية سعدية العقابي".





القرار ادناه: