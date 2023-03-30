رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة الاتحادية في الإمارات

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان زار، اليوم، برفقة الوفد المرافق، المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف، أن "رئيس المحكمة محمد بن حمد البادي الظاهري والقضاة العاملين فيها كانوا في استقبال زيدان"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى اطلع على أروقة المحكمة واستمع إلى شرح موجز عن طبيعة عملها".