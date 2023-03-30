"ركيزة للسلم الاهلي".. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ترسيخ التعاون المجتمعي بالعراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "استقبل في قصر بغداد، البطريرك مار آوا الثالث روئيل بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم والوفد المرافق له".وأشار الرئيس إلى أن "العراق يتمتع بوضع آمن ومستقر، وهذه تطورات مهمة تنعكس إيجابياً على واقع حياة المواطنين"، موضحا أن "الحكومة لديها برنامج طموح يشمل تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير الخدمات وتأهيل البنى التحتية وتشجيع القطاع الخاص والتنمية والاستثمار".وشدد الرئيس على "أهمية ترسيخ التعاون والتعايش المجتمعي بين أطياف الشعب، والذي يعد ركيزة من ركائز السلم الأهلي في البلاد"، مشيراً إلى "الدور المهم للمسيحيين في بناء حضارة العراق ومساهمتهم الجادة إلى جانب بقية الأطياف في إغناء الموروث الوطني بالنتاجات الإبداعية والفكرية".من جانبه، عبّر البطريرك مار آوا الثالث روئيل عن "تقديره وامتنانه لفخامة رئيس الجمهورية لجهوده في حفظ حقوق أبناء الديانات في العراق وبالأخص المسيحيون"، مشيراً إلى "بعض القوانين والتشريعات ذات الصلة بحياتهم وأعمالهم".