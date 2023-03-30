مصدر سياسي: السوداني لم يشارك مع نتنياهو بقمة الأمس

اعتبر مصدر سياسي رفيع المستوى، الخميس، هناك عملية تضليل حول مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قمة "من أجل الديمقراطية" عبر دائرة تلفزيونية التي عقدت أمس، مؤكداً أنه لم يشارك مع نتنياهو بالقمة.

وقال المصدر في تصريح صحافي، إن "هناك عملية تضليل يقوم فيها بعض المغرضين حول مشاركة رئيس الوزراء في قمة "من أجل الديمقراطية"، ومن الضروري توضيح بعض النقاط".

وأضاف أن "رئيس الوزراء لم يشارك مع نتنياهو بأي جلسة من جلسات القمة، إنما شارك وألقى كلمة في جلسة بعنوان "الديمقراطية تحقق العدالة للجميع" بمشاركة رؤساء وقادة 8 دول وهي كل من هولندا، واليابان والاروغواي وغامبيا وغينينا الجديدة والرأس الأخضر وباربيدوس".

وأكد المصدر أن "مشاركة السوداني في الجلسة المذكورة جاءت بعد اشتراط عدم وجود إسرائيل"، معتبراً أن "اسرائيل موجودة في كل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها العراق منذ عقود ومنها مثلا اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة ومؤتمرات المناخ وغيرها وهذا الأمر لا يعد تطبيعا، لماذا يحاول البعض تصوير القمة المذكورة بأنها تطبيع مع اسرائيل".



وتابع أن "رفض التطبيع هو رفض وجود العراق مع اسرائيل في نشاط واحد، مثلا العراق لا يرفض المشاركة في كأس العالم او الاولمبيات بمجرد وجود اسرائيل لكنه ينسحب فور وضعه في مواجهتها".

وشارك السوداني، امس الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية)، الذي عُقد افتراضياً عبر شبكة الإنترنيت، وقال مكتبه إن المشاركة جاءت بناءً على دعوة رسمية من رئيس هذه القمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدين.