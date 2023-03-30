السوداني والعيساوي يبحثان عددا من الملفات والقضايا على المستوى الوطني

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق رافع العيساوي".واضاف البيان ان "اللقاء شهد التباحث في عدد من الملفّات والقضايا على المستوى الوطني، وأهمّ الخطوات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها التنفيذية للمضي بملفّ الخدمات والبنى التحتية، فضلا عن أهمية توحيد الصفّ الوطني، والعمل على رفد البرنامج الحكومي وأولوياته بالدعم وإزالة العقبات السياسية من أجل مصلحة المواطن".