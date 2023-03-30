بالوثيقة.. الحلبوسي يمنح نفسه إجازة 15 يوماً

تنشر السومرية نيوز، وثيقة موقعة باسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تتضمن منح نفسه إجازة اعتيادية لمدة 15 يوما اعتباراً من 3 نيسان.

وتضمنت الوثيقة تخويل النائب الأول بإدارة جلسات المجلس، وتخويل النائب الأول ونائب رئيس مجلس النواب بمتابعة عمل اللجان النيابية.