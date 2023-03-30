تحالف العزم يوجه دعوة للبرلمان تخص الموازنة

دعا تحالف العزم، البرلمان الى الاسراع بتحويل الموازنة العامة الى اللجنة المالية وادراجها على جدول اعمال اقرب جلسة.



واعتبر التحالف في بيان ادناه نصه، أن "قانون الموازنة يحمل اهمية كبيرة وحساسة تتعلق بقوت الشعب العراقي".

ووافق مجلس الوزراء، في 13 آذار الحالي، خلال جلسته التي ترأسها رئيس المجلس محمد شياع السوداني، على مشروع قانون الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب.