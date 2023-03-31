السومرية تنشر جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاحد المقبل

وتضمن الجدول "التصويت على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية.كما تضمن القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".وتضمن الجدول ايضا "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".كما تم الاشارة بحسب الجدول ان الجلسة تبدأ الساعة والنصف مساء.