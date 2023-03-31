ابتداء من يوم غد.. دخول الخليجيين للعراق بتأشيرة دخول (وثيقة)

وقال المكتب بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "ابتداء من يوم غد السبت 1/4/2023 دخول الخليجيين للعراق بتأشيرة دخول بمبلغ 75$".الوثيقة ادناه: