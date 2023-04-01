الحلبوسي والمالكي يبحثان الوضع السياسي

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الوضع السياسي في العراق.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى مساء اليوم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد".

وأضاف المصدر أن "اللقاء بحث الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.