مكتب الحلبوسي يوضح حقيقية وجود خلاف مع السوداني

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".واكد المكتب، بحسب البيان، انه "لا يوجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة".