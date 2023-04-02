مطالباً الاسراع بدراستها.. المندلاوي يُحيل مسودة الموازنة الى اللجنة المالية

السومرية نيوز – سياسة



احال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاحد، مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب احال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية".



ووجه المندلاوي، بحسب البيان، على "ضرورة الإسراع بدراستها ومناقشتها لإدراجها في جدول الأعمال في أقرب جلسة".

الى ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني تسلم قانون الموازنة العامة لعام 2023.