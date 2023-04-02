الحلبوسي والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى في القاهرة رئيسَ جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية".وفي مستهل اللقاء، جرى تبادل التهاني بين الحلبوسي ورئيس الجمهورية المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنين أن يكون شهر خير وسلام على الشعوب العربية والعالم، بحسب البيان.وأضاف أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها استقرار الوضع في سوريا الشقيقة".وأكد الحلبوسي بحسب البيان، أن "العراق حريص على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على الصعد كافة"، معرباً عن "تطلع العراق إلى مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين (العراق ومصر والأردن)".من جهته، أكد الرئيس المصري "استعداد بلاده الكامل للتعاون مع العراق في جميع المجالات، سواء على المستوى الثنائي أم على مستوى التعاون الثلاثي بين (مصر والعراق والأردن)، كما أشار إلى أهمية دور البرلمان المصري والعراقي في تعزيز سبل التعاون، مؤكداً دعم بلاده لأمن واستقرار العراق".