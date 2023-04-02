العراق وروسيا يوقعان مشروع إتفاقيَّة بشأن سمات الدخول

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرت في مقر وزارة الخارجيَّة، اليوم الأحد المُوافق 2023/4/2، التوقيع على مشروع إتفاقيَّة إعفاء حامليّ جوازات السفر الدبلوماسيَّة والخدمة والخاصة من سمات الدخول بين حكومة جُمْهُوريَّة العراق وحكومة روسيا الإتحاديَّة".وأشار البيان إلى أنه "وقع الإتفاقيَّة عن الجانب العراقيّ وكيل الوزارة للشُؤُون الإداريَّة والفنيَّة عبدالرحمن الحسيني، فيما وقعها عن الجانب الروسيّ سفير روسيا الإتحاديَّة لدى العراق اليبروس كوتراشيف".وتأتي هذه الإتفاقيَّة، بحسب البيان، "ضمن رؤية وزارة الخارجيَّة لتعزيز مكانة جواز السفر العراقيّ ضمن المنهاج الوزاريّ للحكومة العراقيَّة".