البرلمان يبدأ بقراءة اسماء الحضور والغياب في جلسة اليوم

بدأ مجلس النواب، مساء الأحد، بقراءة اسماء النواب الحضور والغياب في جلسة اليوم.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس النواب بدأ قبل قليل بقراءة اسماء اعضاء مجلس النواب الذين حضروا لجلسة اليوم والمتغيبين. وكان مجلس النواب قرر مساء اليوم تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة.

