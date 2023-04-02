مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة المندلاوي

عقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة له برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وقال المجلس في بيان، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي يفتتح أعمال الجلسة رقم (17) بحضور 170 نائباً". وكان مجلس النواب قرر مساء اليوم تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة.