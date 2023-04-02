البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث حلبجة

انهى مجلس النواب، مساء الأحد، القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسة له برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وبحضور 170 نائباً.