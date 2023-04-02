مجلس النواب يرفع جلسته حتى اشعار آخر

رفع مجلس النواب، جلسته التي عقدت الأحد، حتى اشعار آخر.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ويرفع جلسته".