بحضور وزيرة المالية.. المندلاوي يترأس اجتماعاً للجنة المالية لمناقشة الموازنة

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السورية نيوز، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية بحضور وزير المالية طيف سامي لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية".ويوم أمس الأحد، قال المندلاوي خلال جلسة البرلمان إن "الجلسة المقبلة ستشهد القراءة الأولى لقانون الموازنة الاتحادية".