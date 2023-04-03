السومرية تنشر جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاربعاء المقبل

تنشر وكالة السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الاربعاء المقبل.

وتضمن الجدول بحسب ما اوردته الدائرة الاعلامية في مجلس النواب: اولا: "القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023،2024،2025".



واضافت الدائرة ان "الجلسة تبدأ الساعة التاسعة مساء".