النزاهة النيابية تستضيف رئيس هيأة المنافذ الحدودية

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة ناقشت أثناء الاستضافة التي جرت في مقرها، الية عمل الهيأة والمشاكل التي تواجه عملها ووضع الحلول المناسبة لها".واضافت: "اضافة الى بحث الية دخول البضائع والاجراءات الرقابية المتخذة من قبل الهيئة بصددها وموضوع الاعفاءات الكمركية والتطرق الى المنافذ غير الرسمية، فضلا عن موضوع استثمار بعض المنافذ الحدودية واتمتها والملفات التي احالتها هيأة المنافذ الى النزاهة والقضاء".