"موت صامت".. الحكيم يوجه دعوة للحكومة بشأن المخلفات الحربية



السومرية نيوز - سياسة

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء ، الحكومة لإزالة عوائق إنهاء ملف المخلفات الحربية.

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز : "في اليوم الدولي لمكافحة الألغام نحث الحكومة وتشكيلاتها المعنية على تسخير جميع الجهود وحلحلة مشاكل التمويل والدعم البشري وإزالة عوائق إنهاء ملف المخلفات الحربية من الألغام وغيرها التي تحصد أرواح الأبرياء وإنقاذهم من براثن هذا الموت الصامت، لاسيما في المناطق الحدودية الشرقية من العراق والمناطق المحررة من داعش الإرهابي".