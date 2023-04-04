لحل مشاكل الإقليم والمركز.. بارزاني يتوجه الى بغداد

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، ورد لـ السومرية نيوز، أن مسرور بارزاني "سيجتمع في بغداد، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني".وأضاف البيان أن "الاجتماع سيشهد التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولاسيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط إقليم كردستان".