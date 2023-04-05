المندلاوي والسوداني يؤكدان أهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة

السومرية نيوز – سياسة



أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ضرورة الاسراع بتمرير قانون الموازنة.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " المندلاوي التقى، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".



وأضاف، أن "اللقاء بحث جُملة من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة". وبحسب البيان، لفت المندلاوي إلى "وجود تعاون وتنسيق عالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع بإقرار القوانين وبخاصة تلك المتعلقة بخدمات المواطنين ".

