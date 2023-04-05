الحكيم يدين الاعتداء على المصلين الفلسطينيين: تعدي صارخ على حقوق الديانات

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز : "ندين بشدة الاعتداء الآثم من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت إخراج المصلين المعتكفين باستخدام القوة المفرطة من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك في هذا الشهر الفضيل، وفيما نعتبر ذلك امعانا في انتهاك مقدسات المسلمين وتعديا صارخا على حقوق الديانات".وحث الحكيم، بحسب البيان "منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والفعاليات الدينية والسياسية والشعوب الحرة على إدانة هذا الاعتداء ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف صارمة لحماية شعبنا الفلسطيني الصائم الصابر وحقوقه المشروعة".