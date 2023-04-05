المجلس الاعلى يدين التصعيد الاسرائيلي واقتحام المسجد الأقصى

وذكر المجلس ش في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ندين ونستنكر بأشد العبارات التصعيد الصهيوني واقتحام المصلى القبلي للمسجد الأقصى في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وما رافقه من انتهاك سافر لحرمة المصلّين الأبرياء في أقدس الشهور شهر رمضان المبارك، والاعتقالات التعسفية لعشرات الفلسطينيين العُزّل".واضاف ان "الأعمال الاجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تؤكد مدى وحشية وبشاعة هذا العدو الهمجي، بل وستزيد من صمود وصلابة المقاومين الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم وثباتهم على جهادهم ونضالهم حتى تحرير فلسطين وطرد الكيان المؤقت"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"وقفةٍ مسؤولة لحماية الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حرمة المسجد الاقصى ووضع حد لهذا العدوان الغاشم".وتابع :"نحيي شجاعة الفلسطينيين وارادتهم الصلبة في المقاومة والتحدي والدفاع عن ارضهم وشعبهم"، مؤكدا :"وقوفنا الكامل مع الشعب الفلسطيني في تحقيق ارادته، ونشد على ايدي المقاومين الابطال سائلين الله تعالى لهم بالصبر والنصر والعزة وان يحقق لهم الحياة الكريمة والشامخة في فلسطين الحرة والمستقلة".